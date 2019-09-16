花2200萬買古董佛像、法器 委託鑑價僅值141萬元

2019-09-16 16:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］65歲許姓古董掮客、61歲王姓藝術行負責人，涉嫌將仿品佯稱是古董，賣給某光電科技公司陳姓董座，陳男花了2200萬元買入供瓶、金剛薩埵、佛坐像2尊及佛陀共5件器物，擺放在全新的辦公室中觀賞，事後得知許男是用假名交易，真實身分是詐欺前科犯，緊急委託專業單位鑑定，才知古董是仿品、價值僅141萬元，氣得對許、王兩人提告，桃園地檢署偵結依詐欺取財罪嫌將兩人起訴，並建請法官依法宣告沒收犯罪所得。

陳姓買家指控，2017年間許男透過友人與他結識，並自稱是「許立吉」，得知他新建全新的辦公室，遂向他推銷一批佛像、法器等古董，並提供包含名稱、年代、材質、尺寸、價格明細等「古董」資料，讓他信以為真，許、王兩人將器物送抵後，他便開立11張、各200萬元的支票，後來無意中得知許男真實姓名，還曾有詐欺前科，他趕忙委託專業鑑定，才知買入的古董根本是仿品，總價值僅141萬元，但其中10張支票都已被提領、1張退票。

許男僅坦承有將這批器物賣給陳男，而王男則推稱只是與許男去送貨，交易及對話過程他都不清楚，至於許男交付給他的支票，是先前所積欠的購買茶葉費用；不過，陳姓買家指證歷歷，辦公室員工也證稱許、王兩人帶著器物到辦公室，並拿走陳男所開立的支票，而古董資料也是自行假造的，檢方偵結依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

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