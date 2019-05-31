代友購新婚屋起貪念 惡夫妻狠削135萬遭訴

2019-05-31 22:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市陳姓女子得知朱姓友人打算購屋當新房，朱男看中一間開價1198萬元的中古屋，陳女聲稱可幫忙議價，與其夫向賣家砍價至1025萬元後，卻誆騙張男以1160萬元成交，從中詐取135萬元，事後張男上網查詢實價登錄資料才知被騙，新北地檢署今依涉犯詐欺取財罪嫌起訴陳女夫婦。

與女友穩定交往的朱男，2016年9月間打算購屋當新房，陳女介紹他到新北市林口區自己居住的社區看屋，張男看中社區張姓住戶的房子，陳女自稱與張姓屋主熟識，可代為議價，張姓屋主一開始開價1198萬元，陳女與丈夫砍價到1025萬元，但夫妻卻起了貪念，向朱男謊稱成交價是1160萬元，朱男因此分次付給陳女1160萬元購屋款，另給陳姓夫婦代書費等相關稅費及17萬4000元佣金，共45萬元。

去年1月，朱男拿到不動產買賣契約書影本後，上網查詢實際登錄資料，才發現成交價僅1025萬元，竟是陳姓夫妻從中賺取差價，憤而提告。

庭訊時，陳女夫婦辯稱朱男當初沒錢付訂金與頭期款，才要他們先出面買下這間房屋，之後才再轉賣給朱男，再轉賣當然價錢會比先前高，否認犯行。

張姓屋主則出面證稱，購屋時，陳女夫婦表示是代友人購屋，雙方最後約定以1025萬元出售。

檢方調查，期間朱男有分次匯款至陳女及履約保證專戶，並非如陳女夫婦所稱沒錢付訂金與頭期款，因此不採信夫婦倆證詞。

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