三峽「八條壽司」起火竄濃煙 民眾驚嚇

2019-09-15 09:56

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區知名餐廳「八條壽司」在清晨6點多發生火警，由於建築物為2層木造房屋，火勢迅速燃燒，消防隊接獲通報後立即前往，在7點多時初步控制火勢，所幸當時沒有營業，無人傷亡。

三峽清晨的大火，濃煙迅速直升天際，不少民眾聽到消防隊鳴笛聲，拍下照片上傳臉書。新北市消防局表示，獲報後立即派出9個分隊、46輛消防車，出動100多位消防人員趕往現場，目前已經控制火勢，仍在灑水處理殘餘火及降溫，將會進一步釐清起火原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法