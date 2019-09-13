警署長秋節慰基層 剝柚跟員警家人視訊表謝意

2019-09-13 21:53

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署署長陳家欽，今天中秋佳節到北市警局大安分局致贈加菜金等慰勞品，關懷慰問於節日輪值堅守崗位的警察同仁，親自剝柚子並分切特製「大安柚月餅」與大家分享，還陪伴在場員警以電話視訊聯絡無法返家相聚的同仁家人，表達感謝。

陳家欽表示，上任以來即積極推動警察各項勤業務改革，所有的勤業務都必須回歸到實際執行層面思考。舉凡合理績效評比、人性勤務編排、簡化裝備檢查、常年訓練改革等，目的是要達到最佳治安成效，讓警力做有效的運用，並減輕同仁工作負擔。

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