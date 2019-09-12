未曾忘記的故事 陳家欽慰問20年前因公殉職警遺眷

2019-09-12 19:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中秋節前夕，在大家都趕著回去團圓時，警政署長陳家欽除了鼓勵大家公餘多陪家人外，最念念不忘的，就是20年前一起因公殉職案，已故員警范姜群國執行路檢勤務時，遭蕭新財強盜集團5名歹徒持霰彈槍射擊，當時犯嫌已被時任刑事局隊長的陳家欽逮捕，但遺腹子還在等著見父親一面，這樣的心疼讓陳家欽來到新竹市，遞上代表全國警察同仁的祝福和慰問。

員警范姜群國遭歹徒霰彈槍射擊

蕭新財等嫌逮捕到案的陳家欽回憶起當時的心路歷程，一心希望能為逝去的同仁聲張正義，討回公道。圍捕晚上還是颱風天，風大雨大，高速公路上偵防車更是晃到難以前進，他的團隊仍不放棄，視風雨為鼓勵，認為更是犯嫌卸下心防的時機，一舉緝獲蕭新財等犯嫌到案。

凶手蕭新財被判處死刑定讞

在2015年公布的等待槍決名單中，就有被判處死刑定讞的蕭新財，而他也6度聲請釋憲希望免死，大法官則認為死刑不違憲，也未違反國際公約，決議不受理，蕭新財仍被列入待決死囚名單。

受訪的范姜群國母親表示，當年的遺腹女今年20歲，成長過程雖然沒有父親，但很感謝周遭有許多人扮演著家人，不論是署長、局長、分局長、共事過的同事，以及薇閣基金會的大力幫助下，大家一起扶助遺孤到長大成年，讓愛沒有缺憾，今年的她更考上心目中理想的大學，讓遺眷們內心都倍感欣慰。

警遺腹女考上心目中理想的大學

陳家欽表示，所有的警察同仁都是家人，每年不論警察節、春節、中秋節等各種節日，在這國人團圓的日子裡，都提醒不能遺忘過去因公殉職的兄弟，在維護治安的同時，更應注意執勤安全，不該讓警眷流下永遠分離的眼淚，警政署會努力做得更好，全力當員警的後盾，讓每個同仁必須平平安安地返回駐地，才能周而復始地執行守護人民的任務，延續著這份警察精神。

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