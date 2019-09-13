灰鸚蹺家爽玩！警靠腳上「密碼」 助牠中秋團圓

2019-09-13 17:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區今天上午有人拾獲一隻灰鸚鵡，送交翠屏派出所協尋主人，這隻鸚鵡不怕生，而且神情哀怨悲傷、焦慮不安，員警研判應該有人飼養，但警方找人容易尋鳥難，所有協尋系統及工具無一派得上用場，正束手無策之際，幾回逗弄淘氣鸚鵡，被牠連咬了好幾下，意外發現腳環上有數字，員警就靠著這組號碼找到了牠的主人。

翠屏所說，民眾在德賢路一處大樓內撿到這隻灰鸚鵡，可能飛累了，無法展翅高飛，停在大樓管理室外休息，員警研判牠民眾飼養的寵物鳥，帶回派出所安置。

適逢中秋連假，各大獸醫院都沒有營業，無法查詢鸚鵡是否有晶片植入或身體有無受傷，只好先拿水給鸚鵡喝，鄰近居民也送來鳥飼料給牠補充體力。正苦無方法找尋鳥主之際，員警發現，淘氣的鸚鵡一有人靠近，就以嘴巴咬人，「被咬好幾回後」，員警意外在腳環上發現有編號，上面有寫著飼主的電話號碼，撥打確認無誤後，順利通知許姓飼主到派出所認領。

飼主一到派出所就說，從早上6點多找到現在，幸虧有警方協助，找回了養了兩年多的灰鸚。飼主說，灰鸚是兒子買回來給他飼養的，因兒子在外工作難得返家，「見鸚如見子」，已親如家人。

飼主說，灰鸚年紀還不到3歲，還處在頑皮階段，很喜歡自己解開扣環，一時不察才讓牠掙脫飛走。

原本一直焦躁不安的鸚鵡看到主人到場，馬上安靜、聽話了起來，飼主許先生由衷感謝警方盡心盡力為民眾服務，才能迅速找回心愛的鸚鵡，在中秋節回家團圓。

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