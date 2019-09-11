中油招考93分變26分 遭解僱6人2審仍敗訴

2019-09-11 16:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕台灣中油3年前招考僱員爆發舞弊疑案後，對錄取員工出奇招，重考國文、英文兩科，多達16人分數和當初得分差很大，還有人原本93分，重考竟只26分，結果全遭解僱，其中有黃等6名考生上訴，高雄高分院下午宣判，認為原審判決並無不當，駁回其上訴。

黃姓男子等14人向高雄地院、橋頭地院提告，指2016年間參加中油僱員甄試過關，放榜後在隔年1月收到錄取通知書，隔月前往報到，中油卻進行臨時測驗，還說考試成績不做任何考核依據，僅作為分發單位參考，許多人不是用猜的，就是隨意寫完交卷，根本不當一回事。

不過，考試結果黃等16人遭質疑前次考試舞弊，原因是完全一樣的題目，分數卻落差很大，中油要求主動離職被拒，1個多月後，以參加基本能力測試結果，不符合業務需求、無法勝任工作等理由全部解僱。

其中打官司的黃男等14人否認考試舞弊，並說，錄取後雖是試用人員，應受勞基法保障，資方中油竟以一次臨時測驗結果，當作解僱依據，不等試用6個月期滿再評估，提起確認僱傭關係之訴。

中油則辯稱，黃男等人招考成績名列前茅，還高出往年高分許多，但因有人檢舉舞弊，為了解新人是否符合業務需求，才會在重新測試，針對高雄地區錄取的64人，再以相同題目重考一次。

結果有16人分數，落差比率超過30％，其中黃男原考93分，重考竟只26分，洪姓男子原考96分，重考只有35分等，最多還有相差67分，足顯黃男等人均未達任用資格，且試用期間並非正式僱用。

高雄、橋頭地院均認為試用期員工，不適用解僱最後手段性原則，加上黃等人無法證明重考時，監考員是否曾宣稱「成績不會用做考核依據」，認為資方考量員工做事、考試草率，確有不適任情形，中油在試用期間終止勞動契約，屬合法且有效，判黃男等人敗訴。

不過，被橋頭地院判決敗訴的黃等11人，其中只有黃等人6不服上訴，2審合議庭開庭調查，原審判決認事用法並無不妥，仍然判決中油勝訴，可上訴。

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