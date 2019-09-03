獨家》中油油栓車升降梯撞壞機翼蒙皮 加油員竟匿報

2019-09-03 00:01

〔記者邱俊福、姚介修/台北報導〕桃園機場9月1日下午發生地安事件，中油飛機加油油栓車，升降車無人自動上升不慎碰壞機翼下腹，導致蒙皮受損，加油員卻匿報，直到地面人員檢查時發現蒙皮多處受損，隨後桃園機場調閲監視器發現中油加油車確實有問題，因屬地安事件，航務處通報民航局進行調查，該加油車加油人員已立即停照7天靜待調查，如情節嚴重將吊扣執照1個月，飛機至目前仍在維修，此事故造成200多名旅客行程受到影響。

200多名旅客行程受影響

這起事件發生在1日下午原本預計2點起飛的捷星太平洋航空首航芽莊班機，由於下午近4點停在A5空橋的越捷仍未後推，航務處詢問才知道飛機機翼遭到不明碰撞，航務處調閲監視器發現該油栓車在無人狀況時，升降梯竟然移動上升，有可能就是造成撞壞機翼的主因，但中油沒有回報已違反規定，航務處也要求中油提供維修記録，通報民航局後續調查，經評估後該機翼受損部份短時間無法修復，旅客全部下機，飛機則拖往603檢修。

資深飛行員：如未發現恐成飛安事故

資深飛行員指出，如果地面人員沒有發現破損，最嚴重後果將會是飛安事件，加油員隱瞞匿報是很惡劣的行為，因為以傷害程度來看，又是油箱下方，在高空受壓力及其他因素影響，很難想象會發生什麽後果。

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