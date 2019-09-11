大逆轉！飛來電線害死女騎士改判國賠598萬

2019-09-11 13:07

〔記者楊國文／台北報導〕新北市高姓婦人4年前騎車經過永福橋下道路時，突遭永福橋懸下的不明電線勾住機車把手，致失控摔車，接著煞車不及的後方汽車撞上，傷重不治。高婦的丈夫、兒女認為永和區公所怠忽職守，訴請國賠，新北地院判家屬敗訴，但高等法院大逆轉，改判永和區公所應國賠598萬9284元；仍可上訴。

高姓婦人於2014年10月21日9時54分，騎機車行經新北市永和區環河東路2段到橋和路口時，突然遭上方永福橋懸下的電線勾住機車把手，導致機車向左偏斜、失控而摔車，在後方的小客車因來不及煞車撞上高婦，她因此遭彈飛倒地，緊急送往新店慈濟醫院急救，仍因傷重於隔天凌晨1時不治。

高婦丈夫許男、兒女指控，事件發生原因，是永福橋的基座下方被人私接不明電線，呈現U字形垂掛在路面上，案發前剛好有一部曳引車開過，車頂還疑似因為勾到電線，冒出火花，高婦騎車經過剛好被電線勾住，才會摔車被撞死。管理路燈、電線的永和區公所，與區公所委外管理的2家私人公司有過失，因此訴請國賠共1350萬元。

新北地院審理後，認為高婦之死和原先緊貼於永福橋下附掛纜線的管理責任，並無因果關係，判家屬敗訴。家屬不服，上訴高等法院。

高等法院認為，負責路燈、電線的2家公司，依合約，只需負責合法電線的管理，此案不明電線，並非2家公司負責範圍，應由永和區公所負起賠償責任，判決許男可獲國賠198萬9284元，高婦母親、高婦3名兒女各獲得100萬元精神慰撫金。

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