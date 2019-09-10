桌球小將林昀儒為反毒代言 率學弟與刑事伯PK

2019-09-10 17:53

〔記者邱俊福／台北報導〕世界桌球排名第10名的我國桌球好手林昀儒，今天接受刑事局邀請回到其母校北市內湖高工，擔任「反毒大使」代言人參與「拍掉毒品、乒出人生」反毒宣導活動，活動中林昀儒與內湖高工桌球校隊組隊，跟刑事局桌球隊，競賽桌球賓果連線，炒熱氣氛，而全場2000多名師生為他集氣加油。

刑事局表示，桌球小將林昀儒返台自主訓練期間，不忘投身公益，接受邀請回到其母校內湖高工，擔任反毒大使代言人參與反毒宣導活動，活動結束後將從台灣飛往印尼參加桌球亞洲錦標賽，此為2020東京奧運的前哨站。

刑事局局長黃明昭因是桌球運動的愛好者，時常關注林昀儒的最新賽況與佳績，因此積極接洽林昀儒的父親、國立宜蘭大學教授林學宜，希望能透過林昀儒陽光、優質的運動員形象，期勉青少年拒絕毒品誘惑，迎向健康人生。

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