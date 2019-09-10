到家樂福用餐 男女為搶座位大吵鬧上警局

2019-09-10 11:38

〔記者歐素美／台中報導〕曾姓女子9日下午到沙鹿區家樂福二樓，與在2樓用餐區吃東西的男子發生糾紛，兩人因座位問題鬧得不可開交，男子不滿曾女碎唸，憤而丟掉整盒水餃，並將曾女手機拍打落地，曾女憤而向警方報案，控告男子毀損及恐嚇，警方表示，已當握嫌疑人身份，將將通知到案說明後，依法函送台中地檢署偵辦。

曾女在爆料公社po文，指稱自己遭到無緣無故攻擊，「不能因為對方精神問題就該遭受暴力，已報警、驗傷中」。

她表示，男子一開始坐在坐在她旁邊，惡狠狠瞪她，她默默離開坐另外一邊，男子卻突然把椅子踢過來，她反射動作回頭看，男子卻一串髒話，並且做出要攻擊的動作，曾女回說「不好意思、我有惹怒你嗎？」男子則回「把沙鹿的流氓全叫過來，我也沒在怕」。曾女說，因她很害怕，才拿出手機錄影自保，男子怒將她的手機拍落地面，並追下樓查看對方的機車車牌號碼。

但網友反應幾乎一面倒，質疑曾女「遇到這種在旁邊碎碎念的誰受的了」、「真是打你應該，不打你悲哀」。

面對網友「酸」文，曾女說，就是沒有錄影到前面，酸民才檢討被害人，強調自己一開始遠離沒說話，因男子拿椅子砸她，又一直對她咆哮恐嚇，才用錄影自保。

清水分局光華派出所表示，曾女昨已向警方報案，警方趕到現場時男子已離開，已依規定完成筆錄，並掌握嫌疑人身份，將通知到案說明後，依法函送台中地檢署偵辦。

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