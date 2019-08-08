家樂福購物踩到清潔劑滑倒雙腿癱痪 美國碩士獲賠180萬

2019-08-08 12:30

〔記者楊國文／台北報導〕69歲曾姓男子11年前到桃園市家樂福大賣場購物，不慎踩到一對外籍顧客灑落地上的一灘清潔劑而滑倒，後來病情惡化致下半身雙腿癱瘓，憤而向家樂福求償，一審判家樂福須賠償120萬元，但高院認為曾男傷勢惡化與家樂福無關，改判只須賠償精神慰撫金10萬元；高院更一審今逆決大逆轉，認定曾翁癱瘓應為跌倒造成，且與滑倒有因果關係，加碼改判家樂福應賠償180萬元。

曾翁取得美國名校EMBA的碩士學位，事發時擔任工程技師，他指控，2008年6月15日下午，他到家樂福桃園店購物，在收銀台前因地上濕滑而滑倒，後腦勺著地，他起身後，發現滑倒的地板上有一灘不明液體，疑似清潔劑，後來賣場人員帶他去醫院檢查，初步判定右髖部挫傷，但隔天卻出現胸痛、呼吸困難等症狀。

曾翁表示，他再次到醫院檢查，當晚出現不明原因導致下半身癱瘓，接受頸椎手術後仍須持續復健治療，質疑家樂福人員怠於巡視維護賣場安全，沒有即時清除地上濕滑液體，導致他滑倒受傷，要求家樂福賠償他1231萬多元。

家樂福指稱，此事發生在地下一樓收銀檯前的走道，當時一對外籍男女購買清潔劑等物品，結帳時不慎打翻清潔劑，漏出大約比一片光碟片再大一點的清潔劑，事發不到30秒，曾經過就踩到而滑倒，隨即自行站起來，並無頭部著地情事，且賣場人員立即到場處理，並陪同曾到醫院檢查，也將該地上的清潔劑清除，家樂福平時即有清潔人員做定期和不定期清潔工作，已盡最大努力維護賣場安全，對此意外並無過失。

桃園地院判家樂福有過失責任，須應賠償120萬元，上訴後，高院認為曾本來就有頸胸椎相關舊疾，無法證明癱瘓與滑倒有關，家樂福不須賠償醫藥費及工作損失，僅須賠償精神慰撫金10萬元。全案上訴最高法院後，撤銷發回高院更審。

高院更一審函詢台北榮總鑑定，鑑定指出案發時曾是58歲，不論有沒有腦勺著地都會造成損傷，在臨床上，尤其是老人家，常見的是在自家浴室屁股滑倒造成頸椎受傷癱瘓，因為屁股是往後倒，倒頭栽，如果後腦勺著地會更嚴重。更一審因此認定，曾翁所受傷害和案發時跌倒有因果關係，今改判家樂福應賠償180萬元；可上訴。

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