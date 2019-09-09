買老伴愛吃的鴨肉飯 80歲老翁騎車傻繞高雄市區6小時

2019-09-09 09:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市80歲吳姓阿公為了買老伴最愛吃的鴨肉飯，騎機車在市區繞了6小時迷路，家人求助警方協尋，吳阿公向新興分局問路時，警方見他的機車號碼，才猛然發現他就是通報協尋的老人，員警得知阿公在市區迷路6小時，只為一碗妻子最愛吃的鴨肉飯，令人動容，也提醒其家人留意阿公有無輕微失智症狀。

新興分局今表示，前金分駐所昨有一名老翁至派出所請求協助，備勤員警何泓稷見狀後立即上前關懷，詢問老翁為何會在大半夜一人跑到派出所，老翁向警方表示其想要借個椅子暫時坐著休息一下，並向警方詢問左營區該往哪個方向走，這時警方才發現老翁身旁停著一台機車，疑似因為迷路才到派出所向警方求助。

據瞭解，80歲吳姓老翁的子女都在外地工作，他於當晚6點獨自騎乘機車外出，欲前往苓雅區購買晚餐，無奈卻因為找不到路，在市區繞了將近6小時，整整騎掉2桶油，連警方聽了相當震驚，吳阿公平日僅夫妻兩人同住，又忘帶手機，他只好憑著印象自己沿原路返家。

警方研判老翁可能有輕微失智傾向，不放心讓老翁一人獨自騎車返家，便一人駕駛老翁的機車，另一人駕駛巡邏車在老翁返家，返家後，心急的妻子見到丈夫平安返家，激動地都快哭出來了，老翁的妻子的警方表示，丈夫是為了幫她買最喜歡的鴨肉飯，獨自騎機車外出，卻整整6小時都沒有消息，她獨自在家乾著急，感謝暖警伸援手護送安全返家。

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