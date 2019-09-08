驚！屏東海陸上兵遭誤殺案 關鍵主嫌王念平棄保潛逃

2019-09-08 23:55

〔記者李立法／屏東報導〕去年引發社會矚目的海陸上兵王念平遭誤殺案，全案關鍵人物、也是命案主嫌之一的王念平，在羈押4個多月後以40萬元獲得交保，就在該案即將宣判之際，王念平卻屢傳不到庭，屏東地院認為王已經潛逃，除沒收40萬元保證金，並發布通緝。兵何勝文收假返營途中被事後尋仇的王男人馬誤認為鄞男人馬，遭到殺害。

何勝文致命傷是腹部中彈流血過多致死，經檢警比對彈道，致命槍傷為槍擊要犯洪偉智所造成，他在逃亡多日後被逮，檢方認定王念平等人也涉嫌持空氣槍對何勝文射擊，去年9月將洪偉智及王念平等多名共犯依殺人、槍砲等罪起訴。

該案去年9月檢方偵結移審屏東地院後，裁定接押洪偉智（目前羈押中）及王念平等嫌犯，否認持空氣槍射擊何勝文的王念平，以檢方並無足夠證據證明他與洪偉智有共同殺人犯意聯絡，他是在案發後主動投案，顯無逃亡之虞，且同案其他被告均證述明確，並無勾串證人的問題等理由，聲請交保。

屏東地院審理後，准予王念平的聲請，裁定40萬元交保，並於去年10月18日獲釋，禁止出海及出境並限制住居，但屏東地院審理庭今年7月傳喚王念平出庭時，卻屢傳不到，經簽發拘票拘提未果，認定王念平已經逃匿，除沒收40萬元保釋金，並對王念平發布通緝。

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