基隆港東11號碼頭 發現女浮屍

2019-09-06 19:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港東11號碼頭海域發現一具女浮屍，警方公布女浮屍穿著，身上戴的戒指，盼家屬或親友協助指認。

基隆港東11碼頭昨天浮出一具女浮屍，被在港區作業的人員發現；警方隨後在港邊欄杆發現發現一雙她穿的女鞋，與生前拿的枴杖。

基隆港警總隊調查發現，女浮屍年紀約75歲，身材瘦小、膚黑、留著灰黑色短髮，身著白黑花紋相間短袖、黑色長褲。

由於女浮屍身上無任何證件，除暫依無名屍案件進行調查程序外，請民眾能協助警方辨識身分，讓家屬儘快指認處理。

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