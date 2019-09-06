衰！門口遭亂停車「出不了門」 求助警竟被叫搭小黃

2019-09-06 17:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕衰！家門口遭人亂停車，自家車開不出去，趕著出門只好求助警方，卻因車主遲遲聯繫不上，警方竟叫民眾搭小黃！

臉書社團「南投人聊天室」，今有民眾貼文說，早上出門發現家門口被一輛轎車擋住去路，以致自家車無法移出，由於車上沒有聯絡方式，只能找警方幫忙。

但警方卻回說車輛是車行的，沒留電話也聯絡不到駕駛，民眾問警方能否拖吊，卻被回情況不嚴重，問民眾看要搭小黃或請朋友載。陷入窘境的民眾po網求助，引來許多網友關切。

對此，轄區南投縣名間警方表示，該車未留電話，當下無法找到駕駛，由於車輛並非停在紅線上，警方無法開單或拖吊，加上現場並非火場或救護等緊急事件，也無法立即拖吊，一般只能先協助民眾代為聯絡，當時民眾是先請求110勤務中心協助，但礙於聯繫未果，若民眾仍趕時間，只能先搭小黃或請人載。

之後轄區員警以車牌找尋車主，不料聯絡資訊不是市話空號，就是行動電話關機，一時之間無法聯繫上，最後只能透過車籍地址進一步找人，而報案民眾也因有要事，已經搭車出門。

警方表示，民眾若擔心家門口被人亂停車，可向縣政府申請劃設車庫紅線，一旦住家車庫門口遭不明車輛阻擋，警方就可依道路交通管理處罰條例開罰或拖吊。

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