南投某國中身障職員被控騷擾女學生 校方決停聘調查

2019-09-06 12:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣某國中傳疑似性騷擾案，1名身障約聘人員，以女學生長得漂亮可愛為由，要求女學生加LINE進一步認識、聊天，遭女學生拒絕仍不罷休，家人得知氣得將對話內容PO網，校方今天召開性別平等委員會，決定先對男子停聘進行調查，未來依調查結果，決定解聘或復聘。

臉書社團昨天深夜有民眾PO出數張LINE的對話截圖，表示自己就讀國中的妹妹，遭到該校體育器材室的1名老師以LINE私訊，見妹妹很可愛，由於只知其姓名，希望能加LINE多瞭解對方，妹妹婉拒，也表示把他當作其他老師一樣尊重，不希望再有不當言行。

由於男子持續傳訊息，女學生覺得遭騷擾，十分害怕，決定將對方封鎖，兄長得知後相當不滿，痛批難道這是現在老師對學生瞭解的方式嗎？決今天一早陪同妹妹到校了解，訊息一出引起網友議論，有網友認為「妹還是別亂撩，否則會出事」，雖然PO文不久即刪除，但仍被網友截圖分享。

校方上午立即召開性別平等委員會，決定立案調查，經查該名男子是校方依規定進用的身障人士，並非教師，校方考量他因車禍腦部受傷開刀，不適從事粗重工作，因此安排擔任體育器材室管理員，在校服務已有2年時間，平時工作還算正常，但記憶力受影響，常忘記先前做的事或說過的話。

據了解，男子除對該名女學生私訊，也與該班3名女同學有對話紀錄，但均無涉及性或淫穢等文字、影像，至於如何取得女學生的聯絡資訊，性平會進一步了解，也決定對涉及騷擾的約聘人員予以停聘接受調查，並停止支薪，待調查結果出爐，決定是否解聘或復聘。

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