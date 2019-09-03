吸毒ㄎ一ㄤ男持刀威脅歌仔戲停演 逆轉判無罪原因是…

2019-09-03 18:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子有開車企圖衝撞市政府、干擾夜歸女子等記錄，2017年間吸毒後，認為土地公廟謝神演戲的聲音太吵，竟手持兩把尖刀，指著歌仔戲演員，喝令戲班停演，再把兩把刀插在戲棚布景上，台中地院一審依強制罪判刑4月，可易科罰金12萬元，台中高分院卻有不同看法，認為吳男罹患精神疾症，不能辨識行為違法，改判他無罪，不過，要在適當處所監護1年，亦即在醫院內強制治療1年，全案確定。

判決書指出，國中肄業已離婚，從事焊接工的吳男，2017年1月13日傍晚，在住處吸食毒品安非他命（判刑4月確定），茫茫然之際，附近土地公廟歌仔戲剛好開演，他認為聲音擾人，持刀威脅戲班停演，把刀子插在布景後離去，不久後又持鐵鎚折返現場，被警方逮捕，台中地院審理時，他又不到醫院鑑定精神狀況，一審認定他吸毒後犯下強制與恐嚇公眾犯行，判處徒刑4月，可易科罰金12萬元，吳男不服判決上訴二審。

台中高分院調閱吳男記錄，發現他從2008年起，因離婚而情緒低落，有攻擊家屬等行為，2015年間曾引火燒到自己，2017年6月衍生妄想症狀，開車企圖衝撞市政府，被警消送醫治療，之後又出現幻覺，有干擾夜歸女子、妨害公務等行為。

二審委託醫院鑑定，醫師認為他罹患雙相情緒障礙症，需住院治療，且社交與認知功能顯著退化，有再犯或危害公共安全之虞，法官認為，吳男需要的不是判刑入獄，而是治療，援用刑法19條，因精神障礙導致不能辨識行為違法，改判吳男無罪（不罰），但基於吳男有高度再犯風險，裁定他應到適當處所監護1年，亦即在醫院內接受治療1年，以達個人治療與社會防衛目的，全案判決確定。

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