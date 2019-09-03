iPhone7手機引誘少女賣春 無尾熊還先試車定價錢GG了

2019-09-03 14:49

［記者楊政郡／台中報導］蔡男（綽號無尾熊）與16歲陳姓少年成立應召站，在社群網站上以iPhone7手機或相機來就送，誆稱月入10萬至40萬等，引誘未成年少女「寶寶」、「小其」賣春，與陳姓少年還先「試車」，再媒介性交易，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將蔡判刑8年，陳姓少年由少年法庭審理。

判決書指出，蔡男（25歲）在2017年6月結識陳姓少年，兩人謀議設立應召站，介紹少女賣淫，蔡男先在西屯路承租套房當性交易處所，再承租附近房子監控。

陳男則上臉書、LINE等管道，散布訊息宣稱可贈蘋果iPhone7型手機或TR80相機，以及月入10萬至40萬元不等，引誘女生加入，又在交友軟體「台灣少女網」、「貓都」等張貼招攬男客買春。

前年8月間，招募到15歲少女「寶寶」願從事性交易，但蔡教唆由陳姓少年先「試車」，而試車後「寶寶」發現與她想像的不同，不想繼續從事性交易。

蔡嫌透過陳姓少年傳話給「寶寶」，稱「不做沒關係，公司的人會對妳怎麼樣不知道，很多小姐被抓回來，公司已買好TR相機，租好房子，讓公司損失5、6萬元，只是看要不要處理」，「寶寶」心生畏懼，只好繼續從事性交易，每次性交易3000元，她分文未取。

約同時期陳姓少年又介紹「小其」過來賣春，蔡男明知「小其」只有13歲，直接帶她到摩鐵「試車」、「定價錢」，兩人發生性行為。

而同月22日第一次通知「小其」接客，通知她到某便利超商外等候，卻遲遲未見男客現身，該次交易告吹。

而當晚「寶寶」與李姓男客性交易後，即被警察查獲，又循線查獲蔡男、陳姓少年、「小其」等人，查扣保險套、潤滑液、手機等物，查出上情。

蔡男坦承謀介性交易，但否認教唆陳姓少年去試車，也沒有要陳去脅迫「寶寶」從事性交易，不過陳姓少年供述明確，且證人「寶寶」、「小其」都有證述，被告犯行明確。

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