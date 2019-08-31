貢寮海祭火熱開唱 警出動無人機空中巡邏

2019-08-31 18:18

〔記者林嘉東／新北報導〕貢寮國際海洋音樂祭熱鬧登場。為維護音樂祭治安與交通順暢，新北市警局今年首度引進「無人機」在空中「巡邏」，維護戲水民眾的安全。

新北市政府警察局指出，這套無人機巡邏系統是以地面充電車為基地，採自動起降、定時、定點於空中巡航，將活動現場影像及周邊交通路況即時傳回指揮中心。

新北市警局表示，無人機是以人工智慧和感知融合系統為設計核心，讓無人機實現全自主飛行、偵測感知、智慧路徑規劃、精準降落及自動充電等巡航任務。

新北市警局引進無人機投入巡邏行列，創下全國警政機關首例。新北市警局指出，無人機可即時反應現場情況，將現場指揮官可以妥善調度警力，運用到需要的地方。

新北市警局指出，新北市幅員廣大，警力有限，大型勤務將藉由創新科技及監控技術的協助，將有限警力效益最大化。

在科技維安的理念下，將以「無人機AI技術」加上「智慧感知」發展預警式監控策略，持續建構新北市民安居樂業的「新北科技防衛城」，維護與會民眾的安全。

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