圖輯》貢寮音樂祭第2天 電音熱浪狂襲！辣妹猛男戲水High翻

2019-08-31 17:47

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市貢寮海洋音樂祭邁入第二天，炎熱天氣，福隆海灘上到處都是穿著清涼的年輕男女，在30多度的高溫催化下，辣妹猛男紛紛奔向海邊戲水，不吝於秀出健美好身材，人潮滿滿，氣氛逐漸升溫中。

下午3點開始三大舞台接力開唱，今年主題首次以海祭電音趴，創造史詩般的震撼感為節目靈感，由國內知名電音DJ製作人—DJ大衛領軍，包括DJ Sam Yao、DJ Michelle C、DJ Allen & Js68、DJ JIMI & Soniya、DJ 大衛 ft.Friends、DJ Barfly & VONIK、DJ@L & Fion、DJ Cougar & DARK、DJ QUEENA，將經典知名音樂作品改編，融入各種樂器的演奏混音，海風、沙灘、炫麗天幕，加上聲光效果十足的電音，現場樂迷們無不大大滿足狂熱的音浪襲擊。

海祭今晚將由最終十強爭奪海祭最高榮譽「海洋獨立音樂大賞」，今年總計146組優秀樂團報名角逐，將在今天站上海祭「冒險台」爭奪榮耀的海洋旗，見證樂壇新星的誔生。

除了緊張的比賽，今天主舞台現場還邀請到去年得獎團，夕陽武士、美秀集團、Mafana擔任回歸演出嘉賓，還有歷屆三組曾獲得海洋音樂大賞的「圖騰」、「MATZKA&DI HOT」、「BOXING」，併團成「原來如此」樂團，搭配首創在沙灘上搭設炫彩天幕，演出海祭限定的大秀！

酒促辣妹熱舞，相當吸睛。（記者林欣漢攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法