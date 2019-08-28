台南「山區百萬照相館」通過驗收 交通大隊：隨時開拍

2019-08-28 22:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為有效嚇阻並降低車過事故的發生，台南市政府警察局一口氣在玉井、南化與左鎮等地新增多達4支的測速固定桿，宣示強力執法的決心，被戲稱是搶錢的「山區百萬照相館」，何時啟用，各界關注，交通大隊今天證實，已經通過驗收，並完成上網公告程序，隨時都可以「開拍」，籲請民眾注意。

形同已啟動的山區百萬照相館，3支抓超速的固定桿，分別在台20線的22.3公里，於左鎮路段的平和橋前，以及台84線40.38公里玉井路段，靠近玉豐大橋，還有台3線378.4公里處，與台20線共線的南化路段。

另外1支固定桿則是抓闖紅燈，位於玉豐大橋前，在台84線40.8公里附近。

原本溪南山區僅台3線楠西鹿田路段有測速固定桿，現在連緊鄰的玉井、南化、左鎮等地，都有交通取締的照相器，密度相當高。

山區百萬照相館各位於玉井、新化等警分局轄內，交大執法組長廖信智表示，南化與左鎮的測速固定桿，雖然裝設在路旁，但一次可拍雙向，往返車輛都會入鏡，駕駛不要心存僥倖。

至於在玉豐大橋的前後，不到500公尺的距離，警方竟一次新增了超速與闖紅燈等2支照相固定桿，全市罕見。

玉井警分局交通組長邱士力指出，連續2年都有發生死亡車禍，肇事原因就是開太快、未遵守交通號誌，地方陳情，加上實際需求，主要在提醒駕駛放慢油門，保護居民安全。

廖信智說，調查發現，山區車禍事故肇因，主要是速度過快，以及闖紅燈所致，爭取經費，新設照相固定桿，希望達到嚇阻效果，降低意外發生率，是基於安全考量，用意絕非讓民眾傷荷包。

經警政署網站公告後，山區百萬照相館可正式啟用，而左鎮與玉井的兩支測速固定桿，昨天已拆除封套，是否已經開始取締，引起路過民眾的關注。

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