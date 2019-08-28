韓國籍貨輪船員燒燙傷 空軍直昇機救援送醫

2019-08-28 23:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕韓國籍貨輪「麗水號」今天下午正在嘉義縣外海作業，傳出有2名外籍船員嚴重燒燙傷，向我國通報亟需救援，海巡署向國家搜救指揮中心申請救援，嘉義水上空軍基地的救護直昇機前往救援，今天晚上7點多將2名燒燙傷患者從海上送醫救治。

空軍救護隊出動救護直昇機前往救援，將傷者運送到水上機場，由嘉義縣消防局救護車送醫，26歲傷患臉部、膝蓋及手腳等有40%的2到3度燒燙傷，50多歲傷患全身有80%的2度燒燙傷，到院前無生命跡象，正由醫院全力搶救中。

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