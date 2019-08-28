再娶前妻5年僅同房睡3晚 癌男怨成付卡費的工具人

2019-08-28 19:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓男子與蔡姓前妻再婚，5年多來僅同房3晚，其餘時間多不見蔡女蹤影，劉男罹患癌症，妻子也不照護，自己變成按時付款給妻子信用卡銀行的工具人，憤而向新竹地院訴請休妻，法官調查後認為夫妻已經相敬如冰，沒有破鏡重圓的希望，因此判准離婚。

劉男說，與蔡女育有1子，1996年離婚，2014年再度結婚，此後就過著有名無實的夫妻生活，蔡女長期未煮飯，三天兩頭不回家，僅同睡過3晚，後來他因肺腺癌需化療，住院期間蔡女只看過1次，他多由妹夫及其他親友接送照顧，現在跟弟弟同住並受照顧，妻對他全無關愛；他在中國投資沒有賺錢，但有給妻銀行卡作為家用，家裡的電費、瓦斯費都是銀行扣款。由於婚姻已無法繼續維持，因此請求判決離婚。

蔡女則說劉男確實有給銀行卡，但都用在家裡，不是她個人，車貸、家用都要錢；先生都不跟家裡人互動，亦從未告知要化療要住院，無人知道他要幹嘛。先生化療時她有去過醫院一次，是先生說不用陪、他可以自理，她才去上班。而且先生因為肺腺癌要化療，竟還不斷抽菸。因先生睡覺會打呼，而她有睡眠障礙，所以夫妻才沒有睡一起。她不希望離婚。

劉男兒子作證說，母親不回家是去台中的宮廟求、希望父親病情好轉，父親剛開始化療時，媽媽有買東西給他吃，但父親不跟家人說何時要化療，家人沒有辦法每次配合他，父親就找其他親友陪他，家人從頭到尾不知道他要住院，其他親友都聽父親說，也不去問，搞得母子名譽掃地。

法官認為，夫妻相敬如冰，並無任何一方願意改變現狀，或先行開啟讓步和談契機，以致關係更形淡漠，婚姻破綻加深，判准離婚。

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