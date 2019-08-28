港客丟手機警所求助 驚見警版「艾爾帕西諾」

2019-08-28 14:53

〔記者許國楨／台中報導〕一對香港籍陳姓夫妻來台旅遊將手機遺落計程車上，因隔日即將返港急衝警所求助，警員陳昱徵以流利英語溝通迅速找到小黃運將尋回手機，夫妻倆大讚台灣警察高效率時猛然發現，有著一張深邃又立體五官的陳員，長相竟神似有「西方小馬哥」之稱的奧斯卡影帝艾爾帕西諾，隨即要求合影留念，留下美好的回憶。

前晚九時許，陳姓港籍遊客神色匆忙的衝到第二分局公園派出所，以粵語、英文夾雜表示需要協助，原來是夫妻倆剛才一路吃吃喝喝逛完逢甲夜市心滿意足的搭乘小黃回飯店，下車後才發現手機不慎遺落在車上，卻忘了將車號留下，只知道上下車時間、地點。

由於隔天就要結束旅遊行程搭機返回香港，但手機內有陳男重要的客戶資料及珍貴的旅遊記憶 ，對陳男有著不可取代的重要性，26歲警員陳昱徵立即以流利英文安撫情緒並詢問案情後，先以手機App定位縮小搜尋範圍，再過濾路口監視器畫面比對終於找到姚姓運將，迅速找回手機。

陳男見手機失而復得終於鬆了一口氣，覺得台灣警察服務熱忱又充滿人情味頻頻道謝時，猛然發現，有著一張深邃又立體五官的陳員，長相竟神似飾演美國影集《教父》，黑幫大亨3兒子的「年輕版艾爾帕西諾」，隨即要求合影留念，留下美好的回憶。

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