搶情侶700還找100元給坐車 「好心」搶匪判8年

2019-08-27 20:28

〔記者張文川／台北報導〕台北市南港區60歲無業男子王步財，因沒錢吃飯，今年4月7日晚間搭捷運至信義區象山走上山，在歡景台附近亮刀行搶一對看夜景的情侶大學生，得款700元，情侶說沒錢坐車回家，王男又「退費」還給他們100元，警方事後循線逮人；台北地院今依攜帶凶器強盜罪，將王男判刑8年。可上訴。

加重強盜罪的法定刑期是7年起跳，若以此定讞，王男只搶得600元，卻要吃8年牢飯，得不償失。

判決指出，今年4月7日晚上9點左右，21歲華姓男大生帶著20歲陳姓女友，到象山觀景台附近看夜景，王男身穿風衣、戴口罩突然靠近，拿出預藏的水果刀，要脅情侶倆拿錢出來，還嗆「不給錢就要被捅」，華男交出400元，陳女也交出300元，王男得手700元後，情侶說沒有錢坐車回家了，王男還「好心」還給他們100元，才下山離去。

情侶下山後報警，檢警現場勘驗時，採集到一枚菸蒂，比對殘留的DNA，與2005年11月王男所犯搶案留下的DNA相符，鎖定王男涉嫌重大，2天後傳喚王男到案，但他矢口否認，辯稱他當天沒上山，因事證不足，檢方複訊後請回。

檢、警持續追查，調閱沿途各監視器，發現王男事發前用悠遊卡從南港搭捷運到後山埤，再步行至象山，案發後又出現在後山埤站，改以現金購票進站，搭捷運返回南港；檢警又在被害情侶的皮包上採到王男指紋，4月19日再次拘提他到案，檢察官向法院聲請羈押獲准。

王男仍不認罪，檢察官讓王男穿上類似搶劫犯的衣物，安排給被害情侶指認，情侶都認為體形相似，戴口罩講話的聲音也一模一樣，認出王男就是搶劫犯。王男至此才鬆口認罪，供稱是低收入戶，沒錢吃飯，才㩦刀至人煙罕至的山區隨機「討錢」，但辯稱沒有亮刀，只是插在腰間；審理時他改口承認持刀，但沒有恫嚇情侶、揚言殺人之意。

台北地院認定王男犯加重強盜罪，罪證明確，犯後有多次機會但都未坦認犯行，直到證據齊列才認罪，考量他未傷人，犯罪所得也不多，依法量刑8年。

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