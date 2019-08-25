男子新屋區永安漁港彩虹橋上落水 消防人員出動船艇救援

2019-08-25 14:24

〔記者李容萍／桃園報導〕 桃園市知名景點-新屋區永安漁港彩虹橋，今天中午12時34分，有多名遊客同時發現一名男性自橋上落水向海巡報案，海巡人員逕自消防局第二大隊報案，經永安消防分隊調派6名消防人員扺達永安漁港彩虹橋現場未見溺者，經立即出勤船艇、潛水人員搜救，於12時49分尋獲溺者。

不過，這名溺水傷患被救起時，已無意識無呼吸無脈搏情形（OCHA），經救護車送往衞福部新屋分院進行急救。至於傷患的身分資料、溺水原因，有待警方進一步調查查。

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