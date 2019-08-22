失智老翁大熱天迷途9小時 熱血警供餐找到回家路

2019-08-22 19:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕「謝謝你們！」68歲王姓失智老翁大熱天迷途，找不到回家的路；警方獲報趕抵在他身上項鍊上查出身分，讓家屬焦急的家屬，感激不已，頻頻道謝。

昨天下午1時許，天氣襖熱。基隆市警一分局南榮路派出所接獲報案有名老翁在龍安街徘徊，熱心民眾上前關心，老翁自顧喃喃自語，已在街頭逗留9個多小時。

南榮路派出所警員楊琍予、鍾育致獲報後前往瞭解研判老翁疑有失智傾向，將他帶回派出所，比對失蹤人口資料。

楊員發現老翁脖子上有一條項鍊，發現上頭標示協尋編號，查出為68歲的王姓老翁，馬上詢電話找到王的家人。

好不容易連絡上王的家人，警方擔心老翁久未進食，趕緊買麵包給老翁充飢，等老翁家人前來，將他帶回家。

分局長婁子才呼籲，家中若有失智疾病的年長者，在長者穿著的衣物繡上家屬的聯絡電話，或向社會局、老人福利聯盟等申請愛心手鍊配戴，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

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