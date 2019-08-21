台商夫妻地下匯兌被扣2.4億 押不起來…法界這樣建議檢方

2019-08-21 23:11

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義地檢署偵辦吳姓夫妻地下匯兌案，認定調查員從住處搜出的現金2.4億元是犯罪所得，以「準現行犯」逮捕，向嘉義地院聲請羈押，未料遭到嘉院打臉，當庭放人，對此，曾任重金組檢察官的律師翁偉倫認為，若嘉檢要提抗告，可能要提出明確的匯款水單紀錄，不過，如果是程序上出了問題，那就「沒救了」。

翁偉倫指出，很少聽過用「準現行犯」逮捕銀行法罪犯，如果調查員認為罪證確鑿，應先向檢察官申請搜索票與拘票，檢察官也可用傳拘並行方式變通，畢竟地下匯兌的證據不太容易消失，而程序一旦出了錯誤，就沒有補正的機會，只能重新逮捕。

翁偉倫表示，檢察官只要認為可疑，本來就可以依職權查扣犯罪所得，這跟法官判「有罪」的標準不同，本案檢察官若已查出兩夫妻的帳戶進出數額高達80億元，又問到客戶支付的手續費比例，經過勾稽與2.4億元所去不遠，已達合理懷疑，可視為贓款，這點並無問題。

翁偉倫強調，地下匯兌的證據其實很好查，相關匯款水單、兩夫妻透過哪一種方式運錢出去，都可佐證，尤其客戶如果不涉洗錢就沒有刑責，通常會配合檢察官作證，因此本案辦起來不會太難。至於有無聲押必要？他則認為這類案件無被害人且滅證不易，較少檢察官聲請羈押。

一名專辦洗錢的檢察官研判，本件的決戰點應在於「準現行犯」的時間點，司法實務上認為只要有「犯罪痕跡」，不論離犯罪時間點有多遠，多可以「準現行犯」逮捕，但本案法官可能是採嚴格的要件，即施行犯罪無間隔時間（如：殺人後逃離現場途中），才能用「準現行犯」逮捕，有別於現行實務見解，嘉檢可針對這點抗告。

其次，他建議檢方抗告應提示所查扣的帳戶，證明大量異常交易與地下匯兌有關，並出示客戶筆錄佐證，認定2.4億元全是不法所得，符合重罪羈押要件，藉此說服法官改裁。

他認為，地下匯兌是非常嚴重的事情，除了干擾金融秩序甚鉅，甚至可能有間諜資金的問題，但政府長期漠視，未全力查辦，非常可惜。

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