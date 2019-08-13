白狼父子被訴 北檢控政治獻金申報不實、掏空資產、地下匯兌

2019-08-13 11:29

〔記者黃捷／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被檢調查出他收受政治獻金卻未如實申報，金額多達657萬餘元，兒子張瑋更掏空其成立的「華夏大地旅行社」1389萬餘元公司資產，並替公司逃漏稅48萬餘元，另還涉嫌地下匯兌1507萬餘元。台北地檢署今依違反政治獻金法、銀行法等罪起訴張氏父子等6人。

起訴指出，統促黨2006年間黨甫成立時，尚未申設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜即收受209萬7800元個人捐贈的政治獻金，涉犯2008年8月13日修政前的政治獻金法「未經許可設立專戶而收受政治現金」罪。

張瑋經營「華夏大地旅行社公司」，專接中國旅行團客，2010年11月辦理公司登記時，向友人借款600萬元充當登記資本，登記完成後立刻把錢歸還，涉嫌驗資不實，違反公司法、商業會計法及使公務員登載不實罪。

張安樂與張瑋及媳婦王姝茵於2015年3月至2016年6月間，還將華夏公司資產視為「家族禁臠」，陸續侵占1389萬8000元，2014、2015年間韜略公司Strategic Sports （BVI） LTD匯給華夏224萬2700元港幣（折合新台幣896萬8982元），本應是華夏營業收入，也遭3人挪做私用，犯業務侵占罪。

韜略公司於2013年4月至2015年11月間匯入張瑋私人及華夏帳戶總共704萬1940港幣，都是華夏的資產，張瑋卻未如實記載在會計報告中，涉違反商業會計法。

張安樂另指示張瑋、王姝茵於2015年10月29日迄今，以華夏名義承租10輛小發財車，交由統促黨胡大剛無償調度，截至去年12月止租金多達447萬5440元，申報所得稅時應列為對黨的捐贈支出，但因統促黨這3年度全國不分區等立委選舉得票率均未達百分之1，捐贈不得作為當年度費用，卻仍然替華夏虛偽申報總共304萬9444元租金支出，逃漏稅48萬7873元，涉幫助逃漏稅。

此外，張安樂、黨工張陳淑媜及現任黨主席張馥堂明知統促黨無償使用10輛小發財車，等同接受447萬5440元租金的經濟利益，卻未在黨的帳冊內申報，涉犯偽造文書罪。

王姝茵、張瑋另於2015年間受黃姓台商父女所託，接受其匯款新台幣1507萬1055元，再依匯率兌換成人民幣匯給黃姓台商在中國的帳戶，也涉犯銀行法。（12:34更新）

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