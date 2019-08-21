偷摸洗衣店女員工腰 狼客辯：化療完急拿床單碰到

2019-08-21 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕蔡姓男子去年9月間送洗床單，趁洗衣店女店員小美（化名）不注意時，從背後貼近，再伸出雙手碰觸她的腰部，甚至把左手掌放在左腰2秒鐘，新北地院判定，蔡男有性騷擾意圖，且已破壞小美所享有關於「性、性別等寧靜及不受干擾的平和狀態」，依違反性騷擾防治法，判他拘役55日。

小美事後回憶，蔡男之前就會到店裡閒晃，常對她「亂來」，也因此，她都會把蔡男送洗的衣物，放在外面明顯位置，只要他一來，就拿給對方，盡量不接觸；去年9月12日下午3時許，蔡男又來送洗床單，並趁她拿他之前送洗完的床組時，從背後以胸部貼近她的身體，再伸手觸碰她的腰部，甚至把左手掌放在她的左腰約2秒。

小美沒料到蔡男敢在監視器下性騷擾，趕緊扭腰、抬腳閃躲，事後打電話向老闆哭訴，路人亦發現她正在哭泣，詢問後協助報案；蔡男辯稱，當時剛做完化療，只想趕緊拿床單，才會碰觸小美腰部，目的只是推開。

法官則認為，蔡男縱使身體不舒服，也應待在櫃檯前休息，且他並非員工，跟進去反而礙事，更何況他明知對方是女性，又非熟識者，卻伸手觸摸隱私部位，亦無任何「推開」動作，期間，小美已有不自然閃躲動作，蔡男仍未解釋或保持適當距離，拿到床單後也沒馬上離開，因此判定蔡男的舉動與想儘速離開無關，而是出於性騷擾意圖。

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