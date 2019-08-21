台南「交通三寶」違規 這種情形最多

2019-08-21 15:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年1至7月交通違規事件，超速、違規停車、未依規定轉彎等情形仍占多數，台南人「交通三寶」仍有改善空間。

南市交通事件裁決中心統計，今年1至7月該中心管轄的前10大違規總件數約35萬件，其中，一般道路超速9萬6503件，約占28%最多。

違規停車7萬1565件、約占21%；不依規定轉彎4萬9185件、約占14%；闖紅燈4萬2537件、約占12%；高速公路超速2萬3189件、約占7%；這些為台南市民的前5大交通違規事項。

南市交通事件裁決中心主任黃仁邦指出，常被誤解的「紅（黃）線違規停車」，無論紅（黃）線內外道路，包含水溝範圍，都算違規停車。

黃仁邦說，「闖紅燈」不僅限於紅燈時穿越路口，而是無論左轉、直行、迴轉或車身已伸入路口範圍，或車身已超過停止線而妨害其他方向人車通行、車輛停在斑馬線上等，都算是闖紅燈的行為。

南市交通事件裁決中心表示，可見民眾對於相關交通法規認知及安全行車觀念，仍需持續加強宣導，因此今年推出「交安多留心，安全伴我行」系列宣導活動，特別針對民眾常見交通認知上的誤解及盲點釐清，藉由生活中實際案例，透過輕鬆活潑互動方式，寓教於樂喚起民眾的道路交通安全意識。

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