勒斃大20多歲女友判13年 法院：醋男有悔意

2019-08-21 14:28

〔記者溫于德／台北報導〕19歲張姓醋男與41歲曾姓熟女談姊弟戀，今年3月卻勒斃女方，今被依殺人罪判刑13年。士林地院合議庭稍早公布判決理由指出，張是在強烈妒意下行兇，並非預謀殺人，且確實想與女方同赴黃泉，並在羈押期間撰寫日記對女方表達歉意，堪稱確有悔意，加上張有意和解，只是受限於經濟狀況，尚未賠償被害人家屬。

據悉，張男親生父親在他14歲時因性侵案入獄，母親則因智能受損、無法自理生活，被安排住在療養院，張因個性內向封閉，不願社會局介入關懷及安置，因此1人居住；而當時有一名林姓警員因擔憂張誤入歧途，時常探望後建立感情，張國中2年級入住警員家。

張男高中時認識曾女並成為男女朋友，畢業後與女方同居。

判決指出，張男犯後於警詢、偵查、審理均承認犯行，且羈押期間陸續撰寫「親愛的寶貝我又想妳了」，並自責「自私」也向女方「對不起」、自問「沒有妳的日子要如何走下去」等語，同時懊悔寫下「再多的悔恨都換不回來妳寶貴的生命」等內容。

此外，張男對其親生父親、林姓警員及曾女父母均曾表達懺悔及抱歉，並償還詐得款項4萬元，且張的律師也說，張雖有意和解，但因家庭經濟狀況不佳無力負擔任何賠償費用；合議庭因此認為張有悔意，只是受限於經濟能力，未能賠償被害人家屬。

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