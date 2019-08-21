獨家》韓國瑜隨扈團連出包又爆爭寵內鬥…

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的隨扈團出包連連，先是在小港機場抱抬市長無防護、呆看市長爬樹、普度拜拜棄盾持麥，現在又有市長自爆座車可能被裝追蹤器，隨扈使警察顏面無光，市警局高層坐視，竟無撤換動作，引發官警議論，連市議員都批「隨扈是塑膠做的」？
為了亡羊補牢，市警局調來2支「車底檢視器」，保安科要求隨扈自今日起，每天出車前務必掃視底盤，並記錄時間和結果，據了解，除增加這2支凸透鏡材質的車底檢視器，另配發金屬探測器1支，平日要求當市長出門前及返勤後，均要檢視車輛，但是否落實？警方持保留態度，強調即日起必須回報、記錄。
此外，隨扈團內部盛傳各立派系，爭寵爭大時有所聞，傳有曾跟過多位民進黨議員的一線三星資深隨扈，自認是韓市長的親信，才應有指揮、調度權，警局認為應尊重警界倫理與官階，指示另名二線二警警官隨扈頓、管理，官警隨扈團不合之說，連市府內部都早有耳聞。
市警局表示也曾聽過傳聞，但隨扈團官警來自各單位，但任務只有一個，即做好市長維安工作，目前磨合得不錯，應該沒有各自為政或多頭馬車情形，強調會嚴格要求隨扈落實勤務，也會要求洪姓警務員確實要和管理，務必做到滴水不漏。
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韓國瑜自爆座車被裝追蹤器，市長隨扈多次被抓包、狀況連連未見改善，更遭多位議員批塑膠做的？市長隨扈狀況連連未見高層魄力撤換，引發基層官警議論。圖為隨扈搶幫市長拿麥克風，維安出現大漏洞。（資料照）
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高市警方緊急調來2支車底檢視器，希望為市長維安工作亡羊補牢。（記者黃良傑攝）
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高市警方緊急調來2支車底檢視器，希望為市長維安工作亡羊補牢，並要隨扈落實檢查、記錄與回報。（記者黃良傑攝）