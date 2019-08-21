獨家》韓國瑜隨扈團連出包又爆爭寵內鬥…

2019-08-21 12:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的隨扈團出包連連，先是在小港機場抱抬市長無防護、呆看市長爬樹、普度拜拜棄盾持麥，現在又有市長自爆座車可能被裝追蹤器，隨扈使警察顏面無光，市警局高層坐視，竟無撤換動作，引發官警議論，連市議員都批「隨扈是塑膠做的」？

為了亡羊補牢，市警局調來2支「車底檢視器」，保安科要求隨扈自今日起，每天出車前務必掃視底盤，並記錄時間和結果，據了解，除增加這2支凸透鏡材質的車底檢視器，另配發金屬探測器1支，平日要求當市長出門前及返勤後，均要檢視車輛，但是否落實？警方持保留態度，強調即日起必須回報、記錄。

此外，隨扈團內部盛傳各立派系，爭寵爭大時有所聞，傳有曾跟過多位民進黨議員的一線三星資深隨扈，自認是韓市長的親信，才應有指揮、調度權，警局認為應尊重警界倫理與官階，指示另名二線二警警官隨扈頓、管理，官警隨扈團不合之說，連市府內部都早有耳聞。

市警局表示也曾聽過傳聞，但隨扈團官警來自各單位，但任務只有一個，即做好市長維安工作，目前磨合得不錯，應該沒有各自為政或多頭馬車情形，強調會嚴格要求隨扈落實勤務，也會要求洪姓警務員確實要和管理，務必做到滴水不漏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法