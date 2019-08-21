越南茶罐裝近400公斤安毒 檢警破獲中、台、越跨國毒品走私案

2019-08-21 10:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣何姓毒販聯手中國陳姓男子，由陳男在中遙控找毒品，再由何男佯裝要買越南茶葉，向人下訂單，再派人2次到越南倉庫抽掉茶葉換安非他命「試走」兩趟到台灣，認為安全，即大批進口罐內已換裝毒品的越南茶葉394公斤多，出售前檢警到倉庫攔截，並上飛機將準備出境的何男逮回。

有毒品前科的何姓男子與中國的绰號「大胖」的陳姓男子，成立兩岸跨國毒品組織，中國陳男負責在國外找毒品，何男則找尋進口台灣管道，從去年1月起合作，佯裝要買大批越南茶葉到台灣販售，找到嫁來台灣負責進口越南茶的劉姓越籍女子，向其下訂單買茶葉，再由劉女先在越南平陽省租倉庫，讓越南茶葉先運至該倉庫，並幫忙買包裝機、分裝袋，何男假裝派兩名男子到倉庫組裝。

派去的兩名男子，實際上是把茶葉從罐中倒出，再把甲基安非他命裝袋封口再放入罐中，劉女找貨櫃運輸人員軍送到胡志明市港口辦理出口到台灣手續，先小量由台中關進入台灣，到送到何男在南投縣某鄉鎮租的倉庫，經「試走」4次，感覺沒有被發現，而被兩男換掉的茶葉就由他們便宜脫手賣掉，所得就是兩人改裝運送的工資。

因多次「試走」感覺沒有被發現，中國的陳男即在今年3月告知有安非他命從緬甸運到越南平陽，何男即指示陳、徐兩名男子再到越南，用先前手法換掉茶葉，填裝安非他命，而他再向劉女下等重量茶葉的訂單，並告知會有林姓男子接替他的工作，再由劉女幫忙進口禮偷天換日的茶葉到台灣，報關後直接送到南投縣某鄉鎮的倉庫。

今年3月底工人將這批貨卸貨時，南投地檢署指揮警方持搜索票，扣下400包茶葉，裡面的安非他命淨重394.689公斤，隔日並持拘票，赴高雄小港機場將要逃離台灣的林男逮捕，今年5月底到桃園機場，到某民航班機上將已上飛機準備逃逸的何男逮捕。

據透露，安非他命市價愈來愈貴，0.3公克可賣到1500元，因此該批安非他命市值近20億元，幸虧未出售前已被檢警攔截，否則販售出去後，對台灣台安危害程度和傷害國人健康無法想像。

南投檢方經多月偵辦，近日將何男及旗下的林、陳、徐姓男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，先前出售茶葉所得100萬元都予以沒入，檢察官也對飾詞脫、毫無悔意的林男求處重刑，對坦承全部或部分犯行的何、徐、陳姓男子，請求法官減輕其刑。

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