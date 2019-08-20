司法院政風處長 法務部擬派沈明倫接任

2019-08-20 22:12

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院政風處處長林嚞慧將於28日調任法務部保護司副司長，遺缺由誰接任眾所矚目，因政風處是負責淘汰風紀出包法官的第一線，又是法務部與司法院溝通的重要窗口，是不少人可以大展身手的位置，外傳曾被延攬至特偵組辦案的高檢署檢察官沈明倫獲得法務部長蔡清祥青睞，點名接任，人事案現正上簽行政院審核。

司法院政風處隸屬於法務部廉政署，法務部長期以來多派資深檢察官擔任處長，以匹配司法院內其他廳、處長「德高望重」的地位，直到林麗瑩（31期）與林嚞慧（32期）接任，司法院人事也推行年輕化政策，才打破「論資排輩」的慣例，本次派司法官訓練所17期結業的沈明倫出任處長，算是意料之外的黑馬。

沈明倫為台大法律所碩士，曾任特偵組前身「高檢署查黑中心」與特偵組檢察官，辦過前立委羅福助炒股案、前總統陳水扁國務機要費案、前總統馬英九首長特別費案、四汴頭弊案等重大案件，資歷豐富，功績輝煌，據聞，3年前司法院政風處長出缺，他也是口袋名單，本次捲土重來，終於獲得層峰賞識。

沈明倫辦羅福助的炒股案時，傳出中風的老父親，被羅的朋友「半強迫」帶來台北找他，羅福助還對著另案檢察官陳錫柱說「沈明倫為什麼不敢回家，就是怕全家會死」，但沈不畏懼，堅持起訴；但他偵辦扁案也無端惹上風波，被控洩漏案情；近期則被民間司改會移送評鑑，指他與其他住戶有糾紛，提告不當干預檢察事務官問案，但今年5月檢評會認定沈明倫並未違反法官倫理規範，無違規，決議不付評鑑。

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