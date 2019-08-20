中國改裝油船非法越界 重罰150萬後驅離出境

2019-08-20 21:27

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署艦隊分署台中海巡隊，今年6月30日在苗栗通霄外32海浬，查獲中國籍「順源598號」船舶，非法越界且拒絕停船受檢，經帶回台中港偵訊後，重罰150萬元，並於今天將該船驅離出境。

海巡署艦隊分署表示，該改裝油船因非法越界，依兩岸人民關係條例及施行細則規定，處以新台幣150萬元罰款，經確定罰鍰已匯入國庫，20日中午12點由台中海巡隊派遣PP10060艇將該船驅離出境。

台中海巡隊表示，今年查扣越界的中國船隻共11艘，裁罰金額累積達新台幣1360萬元。

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