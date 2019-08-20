被囚禁3年未求救 她滿心期待「18歲就可以出來」

2019-08-20 00:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市37歲余姓婦人帶著女兒與42歲張姓男子再婚，兩人疑因不滿少女不服管教，從2015年9月1日起至2018年10月25日止，長達3年的時間將少女一人反鎖囚禁在楊梅區住處2樓，街坊鄰居都知道「有一個小妹妹不知道犯什麼錯，被關在房子2樓」，不過，鄰居受訪時也強調少女從未向鄰居求救，只是滿心期待「等到18歲就可以出來」！

鄰居說，少女長期被關在房子2樓，但是她個性開朗、活潑，2樓一大一小的冷冰冰鐵窗，也成了她與外界聊天、用接連的塑膠線當作繩子、綁提袋收受物品的暖心窗口，站在窗口還會跟大家一直聊天，什麼都可以聊，不過，她似乎不想讓別人知道太多事情；直到去年底某一天知道少女被社工、警察帶走，再也沒有回到這家家，鄰居們才知道原來她長期被關在家裡、好像被虐待，還蠻可憐的。

鄰居說，這棟5樓透天厝屋齡約20年，為張男所有，余婦和張男結婚後，可能因為管教問題，近3年來把繼女單獨留住在這棟5樓透天厝，張男忙於做生意，會利用空檔送食物給繼女吃，在繼女讀國中時期，也會來此透天厝接送她上下學。

鄰居小朋友表示，從聊天過程，得知2樓的鄰居姊姊曾說想出來、不要被關，但她卻又會告訴自己要忍耐。鄰居們知道她不能出來，三不五時會拿她喜歡吃的東西給她，包括年節月餅、汽水、零食等，也會熱心幫她接下從鐵窗垂吊下來的不要吃的飯菜（廚餘），再拿至一旁空空地的廚餘桶。

鄰居小朋友還說，這位姊姊很厲害，會自己剪頭髮，為維持瘦瘦的身材，會在房間搖呼拉圈、做運動、跳繩，但偶爾傷心時，從鐵窗內會聽到姊姊哭的很大聲，也曾聽到姊姊在房間內大叫（問她什麼事又說「沒事」），由於鄰居姊姊一直說再過幾個月，等她18歲就可以出去、打工，因此，他們也不以為意，對於現已19歲的鄰居姊姊早被帶走，鄰居小朋友也天真祝福她離開這個關她的家後，能真正自由、快樂生活！

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