台1線這500公尺北上南下限速不同 駕駛油門好卡

2019-08-19 13:22

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市警方近期啟動交通大執法，各分局針對轄內易肇事路口加強取締，雖已有初步成效，但部分取締路段卻遭民眾質疑，其中，善化台一線小新里路段短短幾百公尺，北上南下限速卻不同，不少用路人因此被警方測速照相抓到，引來批評，直呼究竟是為安全還是為方便開單。

在一般用路人印象中，台一線限速多半為每小時限速70公里，但日前一名駕駛以時速約70公里的速度行經台一線小新里，卻遭警方開單告發，事後該民眾重回該路段才發現，同一路段北上南下限速竟不同。

善化台一線小新里路段北上短短500公尺限速50公里，而南下卻維持限速70公里，讓許多來往該路段的用路人也霧煞煞，一不小心就會收到超速的罰單，許多民眾認為這樣的限速設置毫無道理。

善化分局交通組表示，台一線小新里路段因早期車禍事故較多，且該路段是轉入村莊的重要道路，為有效減少車禍事故發生率，該路段北上從原先每小時限速70公里降為50公里，且已經執行多年，若用路人對於路段限速有疑慮，將邀集相關單位再度會勘，研議調整限速。

警方也指出，由於台一線新市區大營段經常發生交通事故，近期內將在大營段迎嘉花園酒店前設置測速照相桿，並提醒民眾行車時務必要依照相關規定，不要違規，以免遭到檢舉而讓荷包失血。

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