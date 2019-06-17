別看這段道路又平又直…限速40公里

2019-06-17 18:11

〔記者佟振國／南投報導〕想省荷包一定要看！南投縣埔里鎮台21線史港路段平坦筆直，汽、機車駕駛人一不小心就會多踩油門，甚至危險競速飆車，引起沿線居民反彈，警方決定增設非固定式微電腦測速照相地點並正式公告，該路段限速40公里，警方也提醒駕駛人勿違規超速，以免受罰。

埔里鎮台21線過了牛眠里恆山宮衍化堂至史港橋約2公里路段道路筆直，是台21線鎮內路況最佳路段，駕駛人易貪快超速，由於多條農路與台21線交會，常因超速發生事故，最近沿線居民更不滿週休假日或連續假期常有汽、機車競速飆車，不僅危險，噪音也十分惱人。

埔里分局表示，接獲民眾投訴，決定在台21線史港路段指標40.9公里（往埔里市區方向）即史港派出所前，新增非固定式微電腦測速照相地點，該路段限速40公里，警方將不定時擺放測速照相機取締超速行為，這項措施已於10日正式公告，提醒駕駛人依速限行駛，以免超速受罰。

埔里分局所轄的埔里、國姓地區原有15個非固定式測速照相地點，現在又新增1處，2條省道台14線中潭公路、埔霧公路及台21線就佔了13處，其餘位於縣道72-1線0.7公里往愛蘭交流道、縣道75線2.8．公里往中台禪寺、縣道131線3.8公里往魚池方向，限速從40至70公里不等，詳細地點民眾可上南投縣政府警察局網站查詢，網址：https://www.ncpb.gov.tw/。

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