8/17 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

2019-08-17 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月17日）開獎的第108000197期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市新莊區中信街47號的「力多彩券行」開出；第108000197期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000197期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、08、09、12、13、15、16、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共237注中獎，每注可得500元；肆獎共2704注中獎，每注可得100元。

第108000197期今彩539中獎號碼為「05、11、12、16、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共224注中獎，每注可得2萬元；參獎共7021注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7994注中獎，每注可得50元。

第108000197期39樂合彩中獎號碼為「05、11、12、16、28」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共245注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7179注中獎，每注可得1125元。

第108000197期3星彩中獎號碼為「380」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000197期4星彩中獎號碼為「0049」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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