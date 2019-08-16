疑債務整合惹殺機 北市資產管理公司3員工遭砍傷

2019-08-16 18:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市承德路三段的某資產管理公司，今日下午5時10分左右，發生3名員工遭人持刀砍殺傷事件，經送醫急救並無生命危險。警方初步調查，疑是債務整合問題，遭嫌犯殺傷，現循線追緝凶嫌中。

警方表示，這家資產管理公司是下午傳出有人叫囂情事，警方獲報一度以為是械鬥，經到場查看，才發現有3名年紀皆約40歲的公司員工受傷倒地，其中2名背部、手臂、手掌刀械切割傷，意識清醒，另1名則頭部遭甩棍敲擊挫傷。

3人經送醫救治，意識皆清醒，轄管大同分局員警到場處理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法