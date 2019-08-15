詐騙球友280萬供理財 法官不判詐欺 判這法關4年

2019-08-15 22:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕男子章世坦經常出沒羽球場，向球友們吹噓他有專業投資團隊可操作金融工具獲利，每月能給予4%～10％的報酬，李姓球友不疑有他，先提供30萬元給章男進行投資，並說服李父等人集資250萬元投資，但章男拿錢後卻到澳門賭博，導致資金賠光光。彰化地院審理認為，章男向不特定多數人收受款項，並約定返還本金等行為，依違犯銀行法收受銀行業務罪，判處4年徒刑。

不以詐欺罪嫌起訴 反引銀行法

這起詐欺取財案，不以詐欺罪嫌起訴，刑責5年以下，而是以特別法銀行法，本刑3年至10年的收受銀行業務罪起訴。對此彰化地檢署資深檢察官指出，本案被告明顯違反銀行法第29條規定，非銀行不得經營收受存款等規定，且多次向多數人或不特定人收受款項等資金，並約定給付紅利等報酬行為，屬經濟犯罪，未給付報酬也涉及詐欺行為，在特別法凌駕普通法規定，而依此判決。

判決書指出，章男（70歲）向李男佯稱有專業投資團隊可操作金融工具獲利，李男信以為真，分別在2015年7月、9月及11月，各交付李男10萬元，並簽署下「集資理財以及合夥投資協議書」，約定每月投資報酬率為本金10%（即年報酬率120%）與4%（即年報酬率48%）等報酬。

章男食髓之味，日後又請李男向李父等3人遊說，他投資標的遍及海內外，合夥投入本金後，可按期收取固定成數的投資報酬，李父、黃男等人信以為真，分別於2015年12月至2016年6月間，交予本金100萬與150萬給章男，約定每月4%～10％相關報酬，但章男無法依約給付報酬，黃男等人始知上當受騙，憤而向檢警報案。

審理時章男坦承有收錢，但否認吸金犯罪，辯稱曾告知李男是用數學黃金比例方式操作百家樂賭博來獲利，並舉證兩人多次一同出境到澳門賭場實際操作，只是其中有一次因由李男代為操作卻失利，導致資金全賠光。

李男證稱時表示，跟章男在羽球場認識，章男說投資的是金融商品，從來沒說過是操作百家樂賭博，而且投資協議書簽訂的是固定報酬，如果是百家樂賭博，具高度射倖性，縱有高超賭技，亦難以絕對掌握輸贏，怎可能幫忙介紹父親、親友加入投資。

法官偵查發現，李男等人每次將投資金匯入章男帳號後就遭領光、且章男、李男兩人雖曾多次一起前往澳門，但難以認定所提出來的錢是花在賭博，難以採信章男說詞，章男所為，犯銀行法第29條之1、第125條第1項前段及刑法第339條第1項之詐欺取財罪，依刑法第55條規定，從一重之違反銀行法非法經營收受存款業務罪處斷。

法官審酌，章男不思循正常途徑賺取金錢花用，非法以收受投資之名義，向多數人或不特定人收受款項、吸收資金，詐取被害人李男等人金錢，致使血本無歸，並審酌被告對金融秩序之危害程度，犯後否認犯行態度、且未與被害人和解，依法量處其刑。

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