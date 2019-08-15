賣芭樂票跳票81億 7嫌爽撈錢害台灣被起訴

2019-08-15 20:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子林秉勳（原名：林文良）涉嫌找人頭成立24家空殼公司，再開立販售芭樂票（空頭支票），近3年跳票81億餘元，這些公司資本額最高僅50萬元，卻開出一張9.8億元的芭樂票，且高達億元的芭樂票不只一張，導致我國跳票金額暴增，影響台灣在亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑結果，新北地檢署今依詐欺取財等罪嫌起訴林男及共犯共7人。

林男先前就以相同手法犯案跳票4750萬餘元，2012年遭判刑2年4個月，出獄後又重操舊業。起訴指出，2015年起，林男情商不知情子女擔任公司負責人，另尋找何、馬、謝、譚姓遊民與無業人士，擔任公司登記負責人，以每登記成為一間公司登記負責人就能獲得1萬5000元至2萬元不等代價利誘，同時向銀行開戶，待培養良好票據信用後，即向銀行申請支票簿，再以每張支票2800元價格賣給芭樂票集團中下盤商，再命楊男前往交付芭樂票，林男會預知芭樂票集團成員告知何時會退票，並能依客戶需求開立不同票期長短的芭樂票，2016年7月至去年4月共跳票50億餘元，林男也靠著賣芭樂票至少獲利888萬餘元。

而盧姓男子也使用相同手法犯案，利用廖、陳男有資金需求，以培養債信為由取得兩人帳戶，再向林男集團成員何男以每張5000元價格，購買15張芭樂票，再於支票提示人寫上廖、陳男名字，為公司開出5張超過億元的鉅額芭樂票，其中跳票金額最高的一張支票高達9.8億元，跳票31億3000萬元，共有20多家銀行受害。

庭訊時，林男、盧男等7人均坦承犯行，檢方依據其等自白及查扣手機、帳戶、公司大小章及監聽譯文等證據認定犯行，今依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪將7人起訴。

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