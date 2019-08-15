黃肇珩「黨職併公職」被追討543萬 監院籲試院聲請釋憲

2019-08-15 21:22

〔記者謝君臨／台北報導〕86歲前監察委員黃肇珩，因溢領「黨職併公職」退休金，遭銓敘部追討543萬元，名列溢領排行榜第一名；她向監察院陳情後，監察委員仉桂美、王美玉調查認為，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

立法院於2017年4月三讀通過「社團年資處理條例」，追討「黨職併公職」溢領退休金；其中前副總統連戰、前考試院長關中，分別被追討10萬元、351萬元，而曾擔任21年中央社記者的前監委黃肇珩，也因併入18年8個月黨職年資，被追討543萬元。

黃肇珩向監委陳情，指她於退休時，依法請領政務人員退職酬勞金，並辦理優惠存款，現因「社團年資處理條例」規定，除重新核算扣除她在中央社的社團及公保投保年資外，並追繳已經支領的退離給與（優惠存款利息）。

監委調查後認為，此舉除了侵害黃肇珩的財產權，也違反法律不溯及既往原則、時效制度、比例原則與信賴保護原則等法治國基本原則，考試院應聲請釋憲。

仉桂美指出，依據行政程序法規定，公法上的請求權，請求權人為行政機關時，5年間不行使而當然消滅。經過當時法令合法核定的退離給與，縱然從事後所見涉有違法，但請求權也已罹於時效而消滅。該條例第7條的規定，又如何讓已死亡的請求權「起死回生」，再將當事人已支領的金錢（既得權）視為重大違法，而可以無限期追索領受人的財產，甚至殃及子孫？

仉桂美強調，這項法律自屬「真正溯及既往」，顯然將其所領退職金，視為殺人重罪、或國際法上凌虐人類的罪行，嚴重侵害人民財產權及人格尊嚴。而所謂「轉型正義」的法律，立法思維與架構，超越法律人想像，悖離法正義性與法安定性原則，自屬違憲之法律。

王美玉說，這是一個特殊個案，有許多委員支持個案救濟，但在討論過程中，也有委員擔心是否因聲請釋憲，讓連戰、關中等人得以搭便車解套。但她認為，大法官應有智慧及法學素養解決此一問題，過去也有針對死刑犯單獨釋憲文。

王美玉強調，黃肇珩被追繳時，戶頭被凍結，還得倚賴子女、親戚湊齊繳清，戶頭才得以解凍，對一位近90歲的人，她的「人格被誣衊到這種程度」，而且若這筆錢不還，連子孫也要還。

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