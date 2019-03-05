溢領2036萬黨職併公職退休金！國民黨8高官 剩他分期償還

2019-03-05 22:09

〔記者陳恩惠／台北報導〕考試院銓敘部認定，包括前副總統連戰在內的8名國民黨高官，溢領黨職併公職退休金2036萬元，幾經催討和下達最後通牒後，仍有人未還款，去年12月初案件移送法務部行政執行署追討；台北分署證實，去年底分批寄出7張「限期履行命令」後，目前除了前監察院長陳履安仍在分期付款返還，前僑委會副委員長王能章昨天已付清460萬元溢領的退休金。

台北分署去年9月起，陸續受理來自各縣市政府及考試院銓敘部移送的追討黨職併公職溢領退休金案件，其中，個人部分有7案，金額自10萬元到543萬元不等；連戰今年元月3日繳清，關中、蔡憲六、焦仁和、黃肇珩也在這2個月之內陸續一次繳清。

據悉，王能章先行繳納160萬元，昨天再向銓敘部繳完最後的300萬元，陳履安則申請分6期還款獲准，目前已繳30萬元，仍有92萬元餘款將分期償還。

台北分署負責追討中國國民黨前主席連戰等7人的溢領退休金案，包括連戰10萬元、陳履安122萬元、前僑務委員會委員長焦仁和220萬元、前考試院長關中351萬元、王能章460萬元、前考試委員蔡憲六167萬元、前監察委員黃肇珩543萬元。

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