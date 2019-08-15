正妹警員展現國民外交軟實力 阿兜仔都說讚

2019-08-15 20:39

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警文山一分局指南派出所正妹女警李育齊，日前值勤時有名運將匆忙踏進派出所，表示有外國乘客遺落手機在車上，因其不識英文，故請求警方協助物歸原主，機警的李員從手機皮套證件，以及桌布與柔道相關，想起台北體育館正在舉辦亞洲柔道公開賽，心想可能是選手遺落的手機，隨即撥電話追查，果找到遺失的澳洲選手下榻飯店，並請飯店協助詢問通知，順利找到手機主人。

警方說，本月初下午4時許，這名鄭姓計程車駕駛到派出所，表示有名外國乘客遺落一支手機在車上後， 李員立即查找手機及皮套夾層證件，發現手機應為一名澳洲籍男子所有，但無從得知任何聯絡方式，欲察看手機試圖獲得其他資訊時，見到桌布與柔道相關，赫然想起曾在FACEBOOK看見台北體育館正在舉辦亞洲柔道公開賽。

因此，李員大膽架設可能是選手遺落的手機，即跟同事王姓警員分頭撥電話尋找，最後幸運得知澳洲選手下榻的飯店，找到失主。

警方說，63歲澳洲籍男子，此次陪同女兒來台參加亞洲柔道公開賽，因支付計程車資時手機不慎滑落而遺失，當收到尋獲手機的通知，發現不僅順利找回手機，連皮套夾層內的物品都原封不動完好如初時，驚訝的說這種事情在澳洲根本不可能發生，頻頻致謝，事後也透過翻譯向拾得手機的鄭姓駕駛表達感激之情。

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