登山客跌落山坡嘔吐不止 警火速引導救護車前往搶救

2019-08-15 11:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北市孫姓夫妻帶著兒子昨天到新竹縣尖石鄉踏青，兒子不慎摔落山坡昏迷，甦醒後在開車下山途中竟嘔吐不止；警方接獲求救電話後，指派尖石分駐所警員陳世峰騎機車引導消防隊的救護車只花8分鐘就趕到現場，順利把傷者送醫急救。

新竹縣橫山警分局表示，救護車把傷者送到台北榮總新竹分院急救後，陳世峰仍以電話持續關心孫姓傷者狀況，並從孫姓夫妻口中得知他們兒子子已逐漸恢復正常，僅需稍做留院觀察即可出院，他們對於警方即時救援並給予關懷，深表感激與謝意。

警方表示，昨天傍晚5點50分，橫山警分局尖石分駐所副所長閔光宇接獲來自台北市的孫姓民眾緊急求救電話，對方在電話中聲音急促、顫抖地說，他們當天到尖石鄉數碼天空附近的山區踏青，兒子不慎於山坡跌倒翻滾，導致頭部受創昏迷，還好後來甦醒，他們就開車要把孩子載送下山就醫，沒想到開到尖石國小附近，他兒子就暈眩嘔吐不止，只好向警方求救。

警方表示，閔光宇一邊安撫男子不安情緒，一邊確認他的所在位置，並同步通知當時備勤警員及尖石消防分隊，以警用機車引領救護車火速趕往救援，他們只用8分鐘就趕到現場，陳世峰還協助家屬與救護人員將孫男的兒子合力抬上擔架，由救護車順利將傷者送達台北榮總新竹分院救治。

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