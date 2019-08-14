稅災戶身負奇冤陽間求助無門 中元前夕向城隍爺告陰狀

2019-08-14 13:19

〔記者王冠仁／台北報導〕法稅改革聯盟長期幫稅災戶發聲、打官司，像是有民眾配合政府道路拓寬計畫將建築物退縮，但退縮後計畫取消，土地無法使用還需繼續繳稅；也有民眾接到同名同姓的「幽靈稅單」，就算當事人已過世仍持續寄來。稅改聯盟四處陳情打官司但仍無法討回公道，他們今天與稅災戶前往台北市霞海城隍廟，無奈在陽世間身負奇冤，只好向陰間的城隍爺告狀。

張姓稅災戶說，40年前他父親配合政府道路拓寬計畫，將新店北新路一處約2百多坪土地上的建築物，往後退縮3.64公尺。但建築物退縮完成後，拓寬計畫取消，導致該處有長約220公尺的土地無法使用，每年還需繳交約40萬元的稅金，長年下來甚至被當成公共空間。他繼承土地後，四處陳情、打官司無效，不僅弄壞身體，每每想到更是氣得無語問蒼天。

另名江姓稅災戶則說，他約30年前被人冒用名字開設娛樂事業公司並收到稅單，他打官司主張遭人冒用名義，但仍被要求必須先繳交稅金；他15年下來，總共繳了5百多萬的稅金，儘管事後打官司證明他遭冒用，但這筆錢目前仍討不回。

蕭姓婦人則說，約40年前她婆婆收到「同名同姓」的一筆土地稅單，但稅單上的繳稅人是男性，身分證與年籍也與她婆婆不同；蕭幫婆婆退回稅單，想不到隔年又收到，且稅單上的納稅人資料都改成跟她婆婆相同。她調出婆婆名下財產，發現沒這筆土地，但仍持續收到稅單，她婆婆氣得鬱鬱而終，甚至她婆婆過世20年後仍收到這張「幽靈稅單」。

稅改聯盟說，在民間信仰中，許多被奸人所害，或是到處申冤不成者，都只好向城隍爺求助；因此特地在中元節前夕，與稅災戶一起向城隍爺申冤。

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