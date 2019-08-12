應召女按碼表計時 嫖客「不爽」揮刀逼繼續反被奪刀...

2019-08-12 19:09

〔記者錢利忠／台北報導〕王姓男子與陸姓流鶯談妥1800元性交易15分鐘，陸女按碼表計時，時間一到就推開王男，王男質疑陸女偷時間，逼她吞FM2藥丸繼續做，並搶她的手機及拿水果刀劃傷她，吃上強盜官司；他潛逃被通緝時，再犯下搶奪應召女2000元一案，甚至還致電恐嚇要打通緝他的檢察官；台北地檢署今依強盜、恐嚇等罪將他起訴。

去年9月8日，王男與陸姓流鶯相約性交易，陸女開價15分鐘2000元，卻被王男殺價成1800元，陸女不滿王男貪小便宜，一進房就立即按下碼表計時，15分鐘時間一到，立即將王男推開，意猶未盡的王男質疑陸女偷時間，氣得與陸女爆發激烈爭執。

檢警調查，王男要求陸女繼續完事未果，竟拿出FM2藥丸逼陸女吞服，還搶走陸女的手機，避免她打電話求救，此舉引來陸女強烈的反抗，此時他竟拿出水果刀揮舞，不甘示弱地陸女則上前奪刀，雙方在衝突中掛彩，所幸傷勢並無大礙，事後各說各話的兩人互控對方傷害。

王男因屢傳未到庭，被檢方發布通緝，不料，今年5月間，他又相約1名流鶯性交易，進入房間後他竟拿出預藏的辣椒水攻擊應召女眼睛，還掏出假槍逼應召女交出身上錢財，行搶得手2000元；之後他得知自己被通緝，竟打電話給書記官嗆聲，揚言要打通緝他的檢察官。

王男被通緝到案後被聲押獲准，他否認行搶應召女，另供稱致電向書記官嗆聲要打檢察官一事，只是開個小玩笑，沒有惡意；檢方不採信其說詞，認定他涉強盜及恐嚇等罪證明確，因此將他起訴。

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